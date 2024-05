Harde woorden bij Rondo over het ontslag van Xavi bij FC Barcelona: 'Het is écht een soort maffiabaas'

Het ontslag van FC Barcelona-coach Xavi Hernández is ter sprake gekomen aan de tafel bij Rondo van Ziggo Sport. De oefenmeester werd ogenschijnlijk ontslagen door de Catalaanse club vanwege een ruzie met de clubleiding, waar Joan Laporta deel van uitmaakt. Xavi heeft zich kritisch uitgelaten over de club, maar dat vond de clubleiding geen toffe actie.

Ruud Gullit springt in de bres voor de ontslagen trainer. “In principe heeft hij het heel goed gedaan met wat hij had”, zo is Gullit van mening aan de talkshowtafel. “In ieder geval, onder moeilijke omstandigheden het toch doen. Ik denk dat ze ook last hebben van het feit dat Real Madrid zo goed is”, legt de voormalig voetballer uit.

Khalid Boulahrouz ziet vooral Laporta als schuldige. “Het heeft allemaal te maken met financiën. En op bestuurlijk niveau is er ook een boel rotzooi, bijvoorbeeld dat verhaal met die scheidsrechters en dergelijken, dat liep natuurlijk ook. Ik had voor een lange tijd het beeld van Laporta dat het een gentleman was, maar deze periode heb ik echt het idee dat het een soort maffiabaas is, daar bij Barcelona.” Bekijk hieronder het fragment.

