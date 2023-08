FC Twente wordt bestraft voor ongeregeldheden tegen Hammarby IF

De zogeheten Vak P-tribune van De Grolsch Veste blijft leeg in de wedstrijd tussen FC Twente en Riga FC van komende donderdag. Twente wordt door de UEFA gestraft vanwege ongeregeldheden tijdens het duel met Hammarby IF van vorige week. Ook moet de club twee boetes betalen.

'Naar aanleiding van de ongewenste beweging van supporters van het ene deel van het stadion naar het andere, leidend tot ongeregeldheden op de hoofdtribune', ontvangt Twente een boete van 50.000 euro en moeten vakken 101 tot en met 107 plus van 136 leeg blijven. Verder deelt de UEFA een boete van 12.000 uit voor het blokkeren van trapopgangen.

"Dit betekent dat de genoemde vakken in de wedstrijd tegen Riga FC leeg zullen blijven. Alle gekochte kaarten voor de genoemde vakken worden geblokkeerd, de supporters die dit betreft zullen het betaalde bedrag voor 1 oktober terugkrijgen op hun rekening", zo communiceert Twente.

"Op dit moment is de FC Twente-ticketshop offline in verband met onderhoud en aanpassingen, zodra de ticketshop weer online is en het kaartverkoopproces voor Riga FC wordt hervat zullen wij hierover communiceren", aldus Twente, dat een onderzoek is gestart om 'de betrokken individuen te identificeren en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de geleden schade te verhalen op deze personen'.

