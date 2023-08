FC Utrecht zet Michael Silberbauer na dramatische seizoenstart op straat

Michael Silberbauer vertrekt als hoofdtrainer bij FC Utrecht. Dat is de uitkomst van de evaluerende gesprekken tussen beide partijen. Het contract van de 42-jarige Deen is in goed overleg beëindigd, zo maakt de club dinsdagochtend bekend.

Silberbauer was pas acht maanden in functie in de Domstad. In januari van dit jaar volgde hij Henk Fraser op, wiens positie na een handgemeen met speler Amin Younes op het trainingsveld onhoudbaar was geworden. De Deense oud-speler van de club loodste Utrecht in het restant van het seizoen naar de zevende plaats op de eindrangschikking, goed voor deelname aan de play offs om Europees voetbal. Daarin was Sparta Rotterdam in de halve finales na strafschoppen te sterk. In het KNVB Bekertoernooi werd de club, nota bene in eigen huis, uitgeschakeld door de amateurs van Spakenburg. Dit seizoen begon voor het ambitieuze Utrecht en Silberbauer niet minder dan dramatisch. Na drie speelronden wacht de club nog op het eerste punt en wist de ploeg zelfs nog geen enkel doelpunt te maken.

Technisch directeur Jordy Zuidam komt op de clubsite met een toelichting bij het ontslag van Silberbauer. "We hebben samen de conclusie getrokken dat er geen stijgende lijn zat in de ontwikkeling en groei van het elftal en daaraan gekoppeld bleven de resultaten achter. Het doel om met meer energie en aanvallende intenties te spelen, is te weinig behaald", aldus Zuidam. Het vertrek van de oefenmeester valt de beleidsbepaler zwaar: "Dat zijn lastige gesprekken, waarin we open en eerlijk naar elkaar zijn geweest. Natuurlijk is het moeilijk dat dit de conclusie is van de gesprekken die we hebben gevoerd, zeker als je ziet dat Michael alles heeft gegeven om de groei en ontwikkeling te bewerkstelligen. Het is een moeilijk besluit en een teleurstellende dag, ook omdat Michael echt een clubman is."

Silberbauer is niet bepaald de eerste trainer die onder het bewind van Zuidam sneuvelt in Utrecht. Sinds het vertrek van Erik ten Hag, die de club in december 2017 verliet om bij Ajax aan de slag te gaan, versleten de Domstedelingen liefst zeven trainers: Jean-Paul de Jong, Marinus Dijkhuizen, Dick Advocaat, John van den Brom, René Hake, Rick Kruys en eerdergenoemde Fraser.

De taken van Silberbauer worden voorlopig waargenomen door diens assistent Rob Penders, die komende zondag normaliter op de bank plaats zal nemen als Feyenoord op bezoek komt in Utrecht. In de tussentijd gaat de club op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer, zo laat FC Utrecht weten op de clubsite. Of Penders, die eerder bij FC Eindhoven op eigen benen stond, daar ook kandidaat voor is is niet bekend. Eerder op de dinsdag kwam De Telegraaf met twee ervaren kandidaten om de positie van Silberbauer over te nemen.