'Feyenoord denkt aan keeper van Manchester City en oude bekende'

Feyenoord hoopt voor het verstrijken van de transferdeadline nog een keeper aan de selectie toe te voegen. De regerend landskampioen zou daarbij twee opties onderzoeken: Mikki van Sas (Manchester City) én oude bekende Nick Marsman (clubloos). Met laatstgenoemde zou de club zelfs al in gesprek zijn over een terugkeer naar De Kuip.

Voorlopig kan Feyenoord niet beschikken over eerste doelman Justin Bijlow. Hij brak vorige week zijn pols en zal daarmee nog wel even zoet zijn, volgens het Algemeen Dagblad zelfs nog wel negen weken. Zijn plaats onder de lat wordt zolang ingenomen door tweede doelman Timon Wellenreuther. Achter de Duitser heeft Arne Slot ook de beschikking over Kostas Lamprou, maar Feyenoord zou willen voorkomen dat de Griek moet worden opgesteld mocht Wellenreuther onverhoopt ook tegen een blessure of een schorsing aanlopen.

Volgens AD-journalist Mikos Gouka denkt de Stadionclub dus aan zowel Van Sas (19) als Marsman (32). Eerstgenoemde staat sinds de zomer van 2020 onder contract bij Manchester City, dat de jonge doelman wegplukte uit de jeugdopleiding van FC Utrecht. De international van Oranje Onder 19 maakt deel uit van de Onder 23 van de regerend Engels kampioen. Het is onduidelijk of Feyenoord in dezen denkt aan een permanente transfer of dat Van Sas op huurbasis naar Rotterdam-Zuid zou moeten komen.

Van Messi naar Varkenoord

Daarnaast zou dus ook Marsman in beeld zijn voor een terugkeer bij Feyenoord. Eerder stond de 32-jarige sluitpost van 2019 tot 2021 ook al onder contract, destijds speelde hij dertig wedstrijden voor de club. Meest recentelijk speelde hij voor Inter Miami, maar bij de club van onder meer Lionel Messi is zijn contract ontbonden. Volgens het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl heeft Feyenoord reeds contact gezocht met Marsman, die volgens de site 'een kortdurig contract' kan tekenen.