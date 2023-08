Feyenoord stalt talent voor tweede keer in Keuken Kampioen Divisie: 'Een buitenkansje'

Feyenoord heeft doelman Thijs Jansen verhuurd aan De Graafschap. De huurdeal hing al een tijdje in de lucht, maar is dinsdagochtend officieel gemaakt. Jansen moest bij de Rotterdammers Justin Bijlow en Timon Wellenreuther voor zich dulden in de pikorde en zal bij de Superboeren de nodige vlieguren moeten gaan maken.

Die vlieguren maakte Jansen vorig seizoen al in de Keuken Kampioen Divisie namens TOP Oss. De doelman speelde 34 competitiewedstrijden voor de laagvlieger. In die optredens hield hij zeven keer zijn doel schoon. De Graafschap nam deze zomer afscheid van Hidde Jurjus en was dus op zoek naar een vervanger.

In eerste instantie leek de van (Jong) AZ overgekomen Mees Bakker de nieuwe eerste doelman te worden van de club uit Doetinchem, maar nu lijkt toch Jansen meer kans te maken op een basisplaats. Technisch directeur Peter Bijvelds is content met zijn nieuwe aanwinst. “Wij wilden heel graag voor het einde van de transferperiode nog een volwaardige concurrent aan onze goede keepers toevoegen”, spreekt hij op de clubsite.

“Het moest dan wel een buitenkans zijn en een doelman met ervaring. Ik ben enorm blij dat Thijs ons komt versterken en ik wil Feyenoord bedanken voor de zeer bereidwillige samenwerking”, gaat Bijvelds verder. Ook Jansen is ‘blij’ om op De Vijverberg te zijn. Volgens eigen zeggen gaat hij er alles aan doen om eerste doelman te worden bij de Achterhoekse club.