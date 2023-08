Feyenoord werkt aan terugkeer van Kostas Lamprou

Feyenoord werkt aan de terugkeer van Kostas Lamprou, zo weet 1908.nl. De keeper van Willem II zou al persoonlijk rond zijn met zijn oude club. Hij wordt binnengehaald na het tijdelijke vertrek van Thijs Jansen naar De Graafschap. Lamprou speelde tussen 2011 en 2015 al voor Feyenoord en wordt nu binnengehaald als derde keeper, achter Justin Bijlow en Timon Wellenreuther.

Lamprou heeft momenteel een contract tot medio 2024 bij Willem II en dus zal Feyenoord een transfersom moeten betalen. Hij speelde in zijn carrière voor Feyenoord, Excelsior, Willem II, Jong Ajax, het eerste elftal van Ajax, Vitesse, RKC Waalwijk en sinds 2022 opnieuw voor Willem II. De Griek verdedigde in het verleden negentien keer het doel van Feyenoord. Hij was tweede keus achter Erwin Mulder en werd tweemaal verhuurd.

Met Wellenreuther en Lamprou kent de selectie van Feyenoord straks dus twee voormalig Willem II-keepers. Deze zomer kwam Wellenreuther over van Anderlecht. Verder versterkte Feyenoord zich al met Ramiz Zerrouki, Thomas Beelen, Thomas van den Belt, Ayase Ueda, Antef Tsoungui, Ilias Sebaoui, Calvin Stengs en Yankuba Minteh (huur).