Flinke streep door de rekening voor Ajax: Geronimo Rulli mogelijk maanden aan de kant

Ajax-trainer Maurice Steijn kan naar alle waarschijnlijkheid voorlopig geen beroep doen op Geronimo Rulli. De Argentijnse doelman viel zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo in de eerste helft geblesseerd uit. Volgens Florian Plettenberg staat Rulli de komende maanden aan de kant. In het ergste geval kan Ajax in november pas weer beschikken over z'n eerste goalie.

Rulli maakte begin dit kalenderjaar de overstap van Villarreal naar Ajax en werd door toenmalig trainer Alfred Schreuder meteen aangewezen als nieuwe eerste doelman. Hoewel de Argentijn niet kon voorkomen dat Ajax vroegtijdig afhaakte in de titelstrijd én de tweede plek uit handen gaf aan PSV, kon hij terugkijken op een prima eerste halfjaar in Amsterdam. Rulli werd door veel Ajacieden genoemd als beste aankoop van het afgelopen seizoen. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen maakte Rulli echter geen al te beste indruk. Vooral in de oefenwedstrijd tegen FC Augsburg zag hij er niet goed uit. Bovendien werd er in de wandelgangen gespeculeerd over een snel vertrek uit Nederland. Hij werd in eerste instantie in verband gebracht met een terugkeer naar Villarreal.

De afgelopen dagen kwam naar buiten dat de Argentijn, die in december vorig jaar wereldkampioen werd met zijn land, in de belangstelling staat van Bayern München. Door een transfer naar de kampioen van Duitsland lijkt Rulli nu echter een streep te kunnen zetten. Hij verscheen zaterdagavond weliswaar aan de aftrap voor het thuisduel met Heracles Almelo, maar moest zich al in de eerste helft laten vervangen. De Zuid-Amerikaan leek na een botsing met Heracles-spits Jizz Hornkamp lelijk op zijn schouder te vallen en moest per brancard het veld verlaten. Volgens Plettenberg staat Rulli voorlopig aan de kant. De verslaggever schrijft op X, voorheen Twitter, dat hem is verteld dat de goalie mogelijk tot drie maanden moet toekijken. De berichtgeving van Plettenberg is nog niet bevestigd door Ajax, maar het ziet er in ieder geval niet goed uit voor de Amsterdammers.