Fortuna Sittard stelt eerste Eredivisie-punten Almere City nog minstens een week uit

Fortuna Sittard heeft de eerste driepunter van het nieuwe seizoen te pakken. De ploeg van trainer Danny Buijs was in eigen huis met 2-1 te sterk voor promovendus Almere City, dat nog wel iets terugdeed nadat de Limburgers een 2-0 voorsprong hadden genomen, maar konden daarna niet doorstoten en blijven zo voorlopig nog op zoek naar het eerste punt in de Eredivisie.

Na de 0-0 bij Feyenoord op de eerste speeldag zag Fortuna-trainer Buijs geen redenen om zijn basiself te wijzigen. Pastoor kende die luxe niet; hij moest verdediger Damian van Bruggen vervangen omdat hij vorige week tegen FC Twente (1-4 nederlaag) met rood van het veld werd gestuurd en derhalve geschorst was. Daarnaast had Rajiv van La Parra ten opzichte van dat duel een basisplaats in de Almeerse voorhoede.

Artikel gaat verder onder video

Fortuna was in de openingsfase de bovenliggende partij en wist het overwicht al snel om te zetten in een doelpunt. Na zeven minuten kopte spits Paul Gladon een voorzet door bij de eerste paal, waarna Almere-verdediger Hamdi Akujobi de bal ongelukkig achter zijn eigen doelman Nordin Bakker werkte. Nog binnen het halfuur was het 2-0; een hoekschop werd door Loreintz Rosier hard binnengekopt.

GOAL

Hamdi Akujobi (Own goal)

Fortuna Sittard: 1-0 :Almere City#foralm

Update: Disallowed. pic.twitter.com/8Pq0P3qELR — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) August 19, 2023

Vrijwel vanuit het niets deed Almere echter korte tijd later wat terug. Op aangeven van Akujobi dook spits Thomas Robinet ineens op voor Fortuna-doelman Ivan Pandur. Zijn schot in de verre hoek was de keeper te machtig en dus was Almere ineens terug in de wedstrijd.

GOAAAAL

Thomas Robinet

Fortuna Sittard: 2-1 :Almere City#foralm pic.twitter.com/oy6TuHhtg0 — ' Burak | Dutch League #Eredivisie 🇹🇷🇳🇱 (@DutchLeagues) August 19, 2023

Het tweede bedrijf kwam vervolgens moeizaam op gang. De eerste échte kans viel pas na twintig minuten spelen te noteren, maar op een fraaie volley uit de draai van Lance Duijvestijn had Pandur een dito redding in huis. Aan de andere kant brak Fortuna een aantal keer gevaarlijk uit, maar het was wachten tot de absolute slotfase tot er weer grote kansen ontstonden. Invaller Kaj Sierhuis, die namens Fortuna debuteerde, kreeg uit een lastige hoek echter niet de beslissende 3-1 tegen de touwen. Duijvestijn kreeg namens Almere een bal aan de andere kant niet onder controle in kansrijke positieen Akujobi kopte in extremis nog naast, waardoor de ruststand uiteindelijk de eindstand werd.