Fraser baart opzien met reactie op Kramer: ‘Begrijp jij íéts van wat hij zegt?!’

Michiel Kramer baarde zondagavond opzien nadat hij op een opmerkelijke wijze zijn openingsdoelpunt vierde tegen AZ. De spits van RKC liep langs het uitvak vol AZ-supporters en maakte enkele provocerende gebaren voor zijn geslachtsdeel, wat vanzelfsprekend voor gefronste wenkbrauwen zorgde. Tijdens Dit was het Weekend op ESPN reageerde de analisten op de actie, en staan met name te kijken van de reactie van Henk Fraser.

De oefenmeester reageerde na afloop van de wedstrijd voor de camera’s van ESPN, en kwam met de uitleg. “Luister: ik ga me niet uitlaten over dit soort zaken. Los van dit, denk ik dat ik er een stuk genuanceerder in zit dan de meeste mensen nu. Ik vind in z’n totaliteit dat we heel erg doorslaan. Begrijp me niet verkeerd, daarmee bedoel ik niet in relatie tot deze actie. Maar we hebben ook een afspraak met z’n allen dat we een aantal zaken anders willen doen. Nou, daar moeten we met z’n allen aan meewerken.”

Artikel gaat verder onder video

Analist Kenneth Perez haalde zijn schouders op nadat hij deze uitleg van Fraser te horen kreeg. “Begreep jij hier iets van?”, vraagt de oud-voetballer aan Jan Joost van Gangelen. “Nee, helemaal niks. Ik zit heel diep na te denken, misschien hoor je het kraken hierboven”, reageert de presentator. Karim El Ahmadi denkt dat het wellicht te maken heeft met het gedrag van supporters, maar dat is volgens Perez ook niet logisch. “Ik zou echt niet weten wat hij hier bedoelt. Ik hoop dat hij wel duidelijk is tegen zijn spelers”, zegt de Deen.

Vlak daar voor gingen de tafelgasten in op de actie van Kramer. “Dit soort dingen zijn onnodig, en slaan ook nergens op”, reageert El Ahmadi. Perez is ook geen fan van het interview wat Kramer na afloop van de wedstrijd aflegde. Daarin vertelde de RKC-aanvoerder dat hij een flesje champagne opende. “Ga dan niet lopen jokken en denken dat je grappig bent. Wees dan een vent…”