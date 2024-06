Koeman komt met opvallende reactie na kritiek Gullit op Frenkie de Jong

Ronald Koeman is ingegaan op de kritiek van Ruud Gullit op . De bondscoach lijkt het eens te zijn met de analist: ook hij vindt dat De Jong dominanter aanwezig kan zijn op het veld.

Eerder deze week zei Gullit dat het Nederlands elftal bepalende spelers mist op het middenveld en dat De Jong te weinig heeft laten zien. Op de persconferentie van woensdagmiddag werd Koeman gevraagd naar die uitspraken. “Ik volg het niet, maar als Ruud dat zegt, dan zal hij daar zijn redenen voor hebben. Ik vind Frenkie nog steeds een heel belangrijke speler, maar ik heb ook weleens met hem gesproken over het feit dat hij nog dominanter kan zijn en ook naar voren toe nog belangrijker kan zijn. Het is nu eerst even afwachten met zijn fitheid.”

De vraag is of De Jong inderdaad de dwingende speler zijn die Koeman voor ogen heeft, zeker omdat hij nog herstellende is van een enkelblessure. “Ik geloof nog steeds dat hij dat kan brengen, maar alleen wanneer hij honderd procent fit is.” De Jong reageerde zelf ook al op de woorden van Gullit. "Ik denk zelf dat ik heel dwingend ben in het spel, ook bij Oranje. Maar mensen zien dwingend als: goals en assists", zei De Jong onder meer.

Koeman kreeg bovendien de vraag of hij Joey Veerman ziet als dé vervanger voor De Jong. “Nee, er zijn ook anderen. Reijnders en Koopmeiners”, maakte hij duidelijk. “Maar die zijn er op dit moment niet bij en ik heb ze in de laatste dagen niet gesproken.” Het lijkt dus voor de hand te liggen dat Veerman donderdag tegen Canada speelt.

