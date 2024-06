Koeman stelt pijnlijke beslissing zo lang mogelijk uit: 'Dat kan tot de avond voor de eerste groepswedstrijd'

Bondscoach Ronald Koeman wacht tot het laatste moment met het eventueel oproepen van een vervanger voor . De keuzeheer heeft nog altijd het gevoel dat de middenvelder van FC Barcelona tijdig hersteld kan zijn van zijn enkelblessure om op het Europees Kampioenschap in actie te komen voor het Nederlands elftal.

Koeman krijgt woensdag, op de persconferentie waarin vooruit wordt geblikt op het oefenduel met Canada van een dag later, de vraag of hij 'een deadline' heeft geplakt op het herstel van de geblesseerde De Jong. "We weten dat we, dacht ik, tot een avond voor de eerste groepswedstrijd eventueel wat kunnen veranderen", reageert de bondscoach.

Te vroeg

Op dit moment is het speculeren over het oproepen van een vervanger echter nog veel te voorbarig, waarschuwt Koeman. "Daar is het veel te vroeg voor", klinkt het duidelijk. "Wij hebben nog steeds het idee dat hij rondom de eerste wedstrijd fit zal zijn." Toch speelt een alternatief scenario wel mee in zijn achterhoofd: "Misschien later in de komende periode, als dat niet het geval zou zijn, dan moeten we kijken hoe we daarmee om moeten gaan. Maar: ik ga er nog steeds vanuit dat hij echt nog wel inbreng in het komende toernooi zal krijgen", besluit Koeman.

De 27-jarige De Jong debuteerde in september 2018 in Oranje in een vriendschappelijke wedstrijd met Peru (2-1 winst). Sindsdien speelde de middenvelder, die een jaar later van Ajax naar zijn huidige club verkaste, 54 interlands, nagenoeg allemaal als basisspeler. Het afgelopen jaar wordt echter door blessures gekenmerkt: sinds het EK-kwalificatieduel met Ierland in september 2023 (1-2 overwinning) moest hij alle zes interlands die Oranje afwerkte aan zich voorbij laten gaan.

