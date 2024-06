Engelse droom Pascal Jansen lijkt uit te komen: 'Oud-trainer AZ in belangstelling zesvoudig landskampioen'

Pascal Jansen heeft er nooit een geheim van gemaakt ooit in Engeland te willen werken en ziet die droom komende zomer mogelijk in vervulling gaan. Engelse media melden dat de oud-trainer van AZ in de belangstelling staat van Sunderland, afgelopen seizoen de nummer zestien van de Championship.

Jansen werd in 1973 geboren in Londen, als zoon van een Engelse zangeres (de eerder dit jaar overleden Sue Chaloner) en de Nederlandse toetsenist Hans Jansen. Hoewel hij opgroeide in Nederland, heeft de trainer meermaals laten weten graag ooit in zijn geboorteland te willen werken.

Nadat Engelse media anderhalve week geleden al wisten te melden dat Jansen kandidaat is bij Norwich City, zou de 51-jarige trainer nu ook in beeld zijn bij Sunderland, zesvoudig Engels kampioen - al dateert de laatste titel van het seizoen 1935/36. De nummer zestien van de Championship van het voorbije seizoen leek lange tijd dichtbij de aanstelling van Will Still, die afgelopen seizoen indruk maakte in de Franse Ligue 1 als trainer van Stade de Reims. Die trok echter de stekker uit de vergevorderde onderhandelingen omdat ook RC Lens hem op de korrel heeft. Inmiddels hebben The Black Cats 'serieuze interesse' in Jansen voor de vacature van hoofdtrainer, schrijft onder meer de Sunderland Echo.

Jansen debuteerde in 2020 als hoofdtrainer in het betaald voetbal, toen AZ hem als assistent doorschoof na het ontslag van Arne Slot. Daarvoor werkte hij onder meer als hoofd jeugdopleiding bij PSV, waar hij eerder twee jaar de scepter zwaaide bij het beloftenelftal. Ook was hij in diverse functies actief voor clubs als Sparta en Vitesse. Met AZ eindigde Jansen achtereenvolgens als derde, vijfde en vierde in de Eredivisie en bereikte hij in het seizoen 2022/23 de halve finales van de Conference League. In januari van dit jaar zetten de Alkmaarders de oefenmeester echter op straat, nadat de club de groepsfase van datzelfde Europese toernooi niet had overleefd en de club een mindere fase doormaakten in de Eredivisie.

