Geen megatransfer, maar mogelijk maandenlange schorsing voor Paquetá; gevolgen voor Ajax

De overgang van Lucas Paquetá naar Manchester City lijkt van de baan. Vrijdagmiddag kwam via onder anderen transferspecialist Fabrizio Romano naar buiten dat de deal zou zijn geklapt en een paar uur later kwam The Mail met een opvallende claim. De Braziliaan zou mogelijk een maandenlange schorsing staan te wachten.

Het Engelse tabbloid meldt dat de transfer van zeventig miljoen is geklapt, omdat de FA een onderzoek zou hebben gestart naar Paquetá. Dat gaat over grensoverschrijdend gedrag wat betreft de gokwedstrijden. Mogelijk heeft hij op zijn eigen wedstrijden ingezet en dat is strikt verboden. Zelf zou hij enorm zijn geschrokken en is zich van geen kwaad bewust.

Drie maanden nadat Ivan Toney voor acht maanden werd geschorst door de FA, wacht er mogelijk dus een nieuw incident in de Premier League met Paquetá. Bewezen is het overigens nog niet, maar het aanstaande onderzoek zou de reden zijn dat Manchester City is afgehaakt.

Voor Ajax heeft dat ook grote gevolgen, want Mohamed Kudus was de potentiële opvolger van de aanvallende middenvelder van West Ham United. Aangezien The Hammers vermoedelijk Paquetá dus niet zullen slijten, lijkt de transfer van Kudus van de baan. Mocht de schorsing wél hoog uitvallen en West Ham United heeft zonder de inkomende gelden van Paquetá voldoende budget, zou de Engelse grootmacht nog kunnen toeslaan. Wel moet het flink in de buidel tasten: naar verluidt zou Ajax inmiddels 51,5 miljoen euro vragen voor Kudus.

