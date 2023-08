'Geluiden van de trainingen: Ajax-spelers zijn niet enthousiast over zomeraankoop'

Jakov Medic maakt nog weinig indruk op zijn medespelers bij Ajax, zo beweert journalist Mike Verweij op basis van 'geluiden van de trainingen'. Medic kende een vliegende start met een wereldgoal tegen Heracles Almelo (4-1 zege), maar leidde zondag met geklungel aan de bal een tegendoelpunt in tijdens het duel met Excelsior (2-2).

In de podcast Kick-Off wordt het aankoopbeleid van Ajax besproken. De Amsterdammers haalden Branco van den Boomen, Jakov Medic, Diant Ramaj, Anton Gaaei, Benjamin Tahirovic, Chuba Akpom, Carlos Forbs en Josip Sutalo al binnen; de komst van Anton Gaaei wordt spoedig officieel gemaakt.

Verweij is vaak kritisch geweest op Sven Mislintat, maar zegt dat de directeur voetbalzaken eigenlijk pas na de zomer, en misschien zelfs na het seizoen beoordeeld mag worden. "Ajax kan in theorie nog met honderd punten kampioen worden, dan heeft hij het fantastisch gedaan."

"Ik denk wel: als je voor twee miljoen euro een speler van Sankt Pauli haalt, waarom is hij dan niet gehaald door Werder Bremen, HSV, Wolfsburg?", doelt Verweij op Medic. "Ja, je hoort ook geluiden van de trainingen. Zijn medespelers zijn nog niet razend enthousiast over hem. Dat is ook niet zo gek, als iemand uit de Tweede Bundesliga naar Ajax komt."