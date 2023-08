Gesprek tussen Alex Pastoor en Hans Kraay jr. neemt plots een zeer ongemakkelijke wending

Het interview tussen Alex Pastoor en Hans Kraay jr. na afloop van de ontmoeting tussen Feyenoord en Almere City zondagmiddag nam tegen het einde een zeer ongemakkelijke wending. Pastoor wees Kraay jr. op het feit dat de ESPN-verslaggever er meermaals doorheen sprak terwijl hij aan het woord was. Kraay jr. vond het allemaal wel meevallen, maar de oefenmeester van Almere City was er niet blij mee.

Pastoor stond Kraay jr. zondagmiddag na afloop van het treffen tussen Feyenoord en Almere City te woord voor de camera van ESPN. Pastoor had zijn ploeg even daarvoor met 6-1 zien verliezen van de landskampioen, maar was desondanks opvallend mild voor zijn spelers. Dat de oefenmeester al zo positief was, zorgde bij Kraay jr. voor verbazing. Pastoor klonk even verbaasd toen de verslaggever hem voor de zoveelste keer onderbrak tijdens het interview. Dat ging als volgt:

💬 Pastoor: “Wat ik net al zei tegen één van je collega’s: op een gegeven moment in de tweede helft hebben we het verdedigend veel beter voor elkaar, in de eerste twee fases van hun aanval. Maar het gaat ook om fase drie en vier. Dan zie je ook het hoge tempo… Je moet je ding blijven doen.”

💬 Kraay jr.: “Wat is 'je ding' blijven doen?”

💬 Pastoor: “Als van jou wordt verwacht dat je in de zestien een man blijft dekken, dan moet je dat ook blijven doen. Als de bal eruit gehaald wordt en van je wordt verwacht dat je als aanvaller niet alleen druk blijft houden op de bal, maar ook aanvalt op de bal, dan moet je dat blijven doen. Tegen een ploeg van dit kaliber is dat best lastig en die straffen dat meteen af.”

💬 Kraay jr.: “Ben je bij de 3-0 heel even bang geweest voor een pak slaag?”

💬 Pastoor: “Nou ik vind 6-1 ook wel een pakslaag. Ik snap wat je bedoelt. Eigenlijk wel, want je weet nooit wat er in zo’n fase kan gebeuren. Dat is ook precies waar ik zo trots op ben: dat ze wel hun dingen zijn blijven doen. Aangezien we aan het groeien zijn, denk ik dat het niveau omhoog gaat en…”

💬 Kraay jr.: ”Ik zag jou bij de 3-0, ik hoop dat ik dat goed gezien heb, een beweging maken van: maak het maar klein.”

💬 Pastoor: ”Dat was natuurlijk het plan vanaf het begin. Je mag me nog wel een paar keer onderbreken hoor als ik in mijn verhaal zit. Ik ben aan het praten en dan trek je gewoon die microfoon onder mijn neus vandaan.”

💬 Kraay jr.: “Dat was één keer… Nou, sorry dan.”

💬 Pastoor: “Excuses geaccepteerd.”

💬 Kraay jr.: “Ik vind dit niks voor jou.”

💬 Pastoor: ”Niks voor mij? Je kent mij niet.”

Pastoor en Kraay jr. deden het uiteindelijk af met een glimlach. Pastoor gaf nog antwoord op een vraag van Kraay jr., die bij zijn afsluiting nog even grapte dat hij Pastoor een 'rare man' vindt.