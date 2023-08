Geweldige coëfficiëntenopsteker Nederland: Portugal lijkt al uitgeschakeld om plek 6

Portugal is de tweede ploeg al kwijt in Europa. Nadat eerder Vitória SC al werd uitgeschakeld door het Sloveense NK Celje in de voorrondes van de Conference League, vloog Arouca er donderdagavond ook uit op bezoek bij SK Brann, dat AZ - als zij het redden tegen Santa Coloma - treft in de play-offs. De Noorse club won in eigen huis met 3-1 van de Portugese middenmoter.

De 3-0 voorsprong was halverwege al bereikt en daarmee was de 2-1 nederlaag opgelopen in Portugal al omgedraaid door de nummer vijf van Noorwegen. Dat er nog een aansluitingstreffer viel van Arouca deert SK Brann en daarmee Nederland niet. Daardoor is de tweede Portugese club al uitgeschakeld en kunnen alleen Benfica, FC Porto, Sporting Portugal en Sporting Braga nog punten in het laatje brengen voor nummer zeven Portugal. Voor Arouca was het na drie zeges pas het eerste puntverlies van dit officiële seizoen.

Artikel gaat verder onder video

Nederland staat virtueel momenteel zelfs vijfde op de coëfficiëntenlijst, boven Frankrijk en Portugal. De voorsprong op Frankrijk is met 1.119 marginaal, maar het verschil met Portugal is al zo’n zes punten en dat zal vermoedelijk alleen maar toenemen gezien de uitschakeling van Arouca. Frankrijk kreeg met de Champions League-exit van Olympique Marseille ook al een eerste domper te verwerken. Als Nederland in de top zes weet te blijven, behoudt het zijn twee tickets voor de groepsfase van de Champions League en één voorrondeticket.

Als Nederland de vijfde plek weet vast te houden, is het coëfficiëntenfeest compleet. Dan vaardigt de Eredivisie in het seizoen 2025/26 liefst drie clubs af naar de groepsfase van het miljardenbal en één club naar de voorrondes. In totaal zou Nederland dan zeven clubs Europa in sturen. FC Twente zorgde met de zege in Riga wel voor de volle mep wat coëfficiënten betreft.

Plek 1 t/m 4: 4 Champions League (direct), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 5: 3 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 2 Europa League (direct), 1 Conference League (voorronde)

Plek 6: 2 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (direct), 2 Conference League (voorronde)

Plek 7 t/m 10: 1 Champions League (direct), 1 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 11 t/m 15: 2 Champions League (voorronde), 1 Europa League (voorronde), 2 Conference League (voorronde)

Plek 16 t/m 50: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 3 Conference League (voorronde)

Plek 51 t/m 55: 1 Champions League (voorronde), 0 Europa League, 2 Conference League (voorronde)