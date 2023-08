Hammarby-hooligans openen klopjacht op Twente-supporters in Stockholm

Supporters van Hammarby IF hebben Nederlandse FC Twente-fans aangevallen in Stockholm, zo meldt het fanaccount GruppaOF op Instagram. Op een video zijn de vechtpartijen in de binnenstad te zien.

In totaal hadden 1500 supporters van Twente een kaartje voor de wedstrijd, maar de fans zijn niet welkom in het stadion van Hammarby. Toch is een deel van de supporters wel afgereisd naar Zweden. Daar vinden confrontaties plaats met de fans van Hammarby. Aftonbladet schrijft dat één persoon, van wie de nationaliteit niet bekend is, naar het ziekenhuis is vervoerd.

Op sociale media gaat ook een chatgesprek rond waarin in het Zweeds wordt opgeroepen om supporters van Twente 'te achtervolgen, te fotograferen en hun banden lek te steken'. "Ze moeten zich opgejaagd en geterroriseerd voelen", klinkt het. Twente-supporters zouden zich intussen zo onveilig voelen dat ze bij de Nederlandse ambassade hebben gevraagd om op de eerste vlucht naar Nederland gezet te worden.

Journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost komt met een huiveringwekkende tweet: "Harde kern van Hammarby sloeg in op Nederlanders en vroeg aan willekeurige mensen uit welk land ze kwamen. Een klopjacht."

Twente meldde maandag al dat er 'nieuwe informatie is binnengekomen over de veiligheidssituatie van onze supporters die naar Stockholm zouden afreizen'. Op basis van die informatie, in combinatie met de ongeregeldheden in Enschede, werden de tickets ongeldig verklaard.