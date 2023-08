FC Twente draait 180 graden en stelt 1.500 supporters teleur

FC Twente neemt toch geen supporters mee naar Stockholm voor de return tegen Hammarby IF in de voorronde van de Conference League. Afgelopen weekend nam de club uit Enschede nog het besluit om wel 1.500 kaarten voor het uitvak uit te geven.

"We hebben het bericht van zaterdag moeten heroverwegen, omdat er nieuwe informatie is binnengekomen over de veiligheidssituatie van onze supporters die naar Stockholm zouden afreizen. Deze informatie in combinatie met de ongeregeldheden van afgelopen donderdag binnen en buiten het stadion hebben voor dit nieuwe inzicht gezorgd", aldus Paul van der Kraan in een statement op de website van Twente.

Artikel gaat verder onder video

De algemeen directeur spreekt van een 'ontzettend moeilijk en zware beslissing', maar de club ziet zich genoodzaakt zijn verantwoordelijkheid te nemen. "We realiseren ons heel goed dat het voor velen een grote teleurstelling is, omdat zij zich al weken verheugen op deze Europese trip en de reis al hebben geboekt", gaat Van der Kraan verder.

De supporters in het bezit van een kaart komen in aanmerking voor een tegemoetkoming: de teruggave van de kosten van de toegangskaart, de kosten van het vliegtuigticket tot een maximum van honderd euro en de kosten van een eventuele overnachting tot een maximum van vijftig euro. "De afvaardiging van FC Twente die naar Stockholm afreist is tot een minimum beperkt. Zo zal ik zelf ook niet meegaan", besluit van der Kraan.

De autoriteiten vreesden voor ongeregeldheden in Stockholm, nadat het vorige week in de Grolsch Veste helemaal uit de hand liep na afloop van de heenwedstrijd. Een supportersgroep van Hammarby stookte het vuurtje zaterdag al op. De supportersgroep maakte met een afbeelding duidelijk dat fans van de Enschedese club niet welkom zijn. "Twente not welcome", staat op de afbeelding. "Stay away." Op de poster staat ook een afbeelding waarop een Twente-fan wordt achternagezeten door de 'groenen' van Hammarby.

Na de vechtpartijen tussen beide supportersgroepen werden donderdag tien mensen aangehouden. Een Zweedse supporter belandde in het ziekenhuis nadat hij van de tribune viel. Twente won de wedstrijd met 1-0 en hoopt volgende week een plek in de derde voorronde van de Conference League veilig te stellen.