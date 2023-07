FC Twente-fans mogen naar Stockholm; een paar belangrijke adviezen

De 1500 supporters van FC Twente die een kaartje hebben voor de uitwedstrijd tegen Hammarby IF mogen afreizen naar Zweden. Die keuze is gemaakt na overleg met de Nederlandse en Zweedse autoriteiten, meldt RTV Oost.

Hoewel de angst groot is dat er komende donderdag in Stockholm opnieuw ongeregeldheden zijn, heeft Twente de supporters laten weten dat ze de reis mogen maken. In de nasleep van de eerste wedstrijd hield directeur Paul van der Kraan de optie open dat de supporters thuisgehouden zouden worden.

Artikel gaat verder onder video

Twente benadrukt richting de supporters wel dat ze geen rode kleding, kleding met Twente-logo's of Vak P-uitingen moeten dragen. Ook krijgen de fans het advies om zich niet in grote groepen te begeven en niet door de stad te verplaatsen. Het bezoek aan Zweden gebeurt op eigen verantwoordelijkheid, meldt Twente tot slot.

Een supportersgroep van Hammarby stookte het vuurtje zaterdag al op. De supportersgroep maakte met een afbeelding duidelijk dat fans van de Enschedese club niet welkom zijn. "Twente not welcome", staat op de afbeelding. "Stay away." Op de poster staat ook een afbeelding waarop een Twente-fan wordt achternagezeten door de 'groenen' van Hammarby.

Na de vechtpartijen tussen beide supportersgroepen werden donderdag tien mensen aangehouden. Een Zweedse supporter belandde in het ziekenhuis nadat hij van de tribune viel. Twente won de wedstrijd met 1-0 en hoopt volgende week een plek in de derde voorronde van de Conference League veilig te stellen.

In de nieuwste FCUpdate Podcast worden de ongeregeldheden rond FC Twente - Hammarby IF besproken (vanaf minuut 34.08). Bekijk de podcast hieronder via Spotify of op YouTube.