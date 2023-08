Huwelijk tussen Ajax en Francisco Conceição mogelijk na één jaar alweer voorbij: aanvaller wil vertrekken

Ajax neemt mogelijk na een jaar alweer afscheid van Francisco Conceição. De Amsterdammers namen de Portugese aanvaller vorig jaar over van FC Porto, maar hij is er nog niet in geslaagd een basisplaats af te dwingen. Volgens Voetbal International heeft hij inmiddels bij de Amsterdamse clubleiding laten weten te willen vertrekken. Ajax is echter niet voornemens mee te werken aan een transfer van de vleugelspeler.

Ajax haalde vorig jaar de ene na de andere nieuwe speler naar Amsterdam, waaronder Conceição. De Portugees stond bij FC Porto te boek als groot talent. Supporters van de Portugese topclub reageerden dan ook woedend op het feit dat hun club de aanvaller zo makkelijk liet gaan. Ajax telde slechts vijf miljoen euro neer voor het 'toptalent', dat op de Nederlandse velden echter nog geen grootse indruk heeft kunnen maken. Het was de bedoeling dat Conceição als stand-in van Antony klaargestoomd zou worden voor een basisplaats, ware het niet dat de Braziliaan eind augustus voor een recordbedrag vertrok naar Manchester United. Conceição slaagde er desondanks niet in een basisplaats af te dwingen.

Artikel gaat verder onder video

De Portugees kwam in het afgelopen seizoen 28 keer in actie voor Ajax. Hij scoorde slechts één keer en verzorgde drie assists. In zeven wedstrijden namens Jong Ajax was hij zeven keer trefzeker. Conceição meldde zich door zijn verplichtingen met de Onder-21 van Portugal deze voorbereiding later bij Ajax. Aan zijn status is echter niets veranderd. De aanvaller kwam niet in actie voor Ajax in de laatste oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund en dat lijkt een duidelijk teken aan de wand. Bovendien versterkte Ajax z'n aanval met Carlos Forbs, een landgenoot van én nóg een concurrent voor Conceição. Volgens Voetbal International is de kleine dribbelaar 'mede wegens aanpassingsproblemen' niet gelukkig in Amsterdam en wil hij na één jaar weer vertrekken. De Amsterdamse clubleiding is op de hoogte van zijn vertrekwens, maar zal er voorlopig niet aan meewerken.

Conceição kreeg van de clubleiding te horen dat hij voor een basisplaats moet gaan. Met de aanwezigheid van Mohammed Kudus, Forbs en ook Steven Bergwijn die als rechtsbuiten uit de voeten kan, wordt dat echter een heel lastig verhaal voor de Portugees. Hij heeft bij Ajax nog een contract tot medio 2027.