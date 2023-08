Ihattaren vindt razendsnel een nieuwe club en tekent vierjarig (!) contract

Mohamed Ihattaren gaat toch voor een vervolg van zijn loopbaan als profvoetballer. De Turkse club Samsunspor, komend seizoen actief op het hoogste niveau, maakt melding van een principeakkoord met de aanvaller. Hij wordt vanavond verwacht in Samsun en tekent woensdag een vierjarig contract. Ihattaren heeft zodoende snel een nieuwe club gevonden na de ontbinding van zijn contract bij Juventus.

De aankondiging komt als een verrassing, want het was niet bekend dat Ihattaren in onderhandeling was met Samsunspor. Door zijn contractontbinding bij Juventus werd het alsmaar onzekerder of er nog een toekomst als profvoetballer voor Ihattaren in het verschiet ligt, maar dat wil hij zelf dus wel. Samsunspor promoveerde vorig seizoen als kampioen van het tweede niveau naar de Turkse Süper Lig. De club begint op zondag 13 augustus aan het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd bij Sivasspor.

Vorige week vrijdag maakte Juventus in een kort statement het vertrek van de 21-jarige Ihattaren bekend. Hij speelde geen minuut voor Juventus. De Italiaanse club nam het gevallen talent in de zomer van 2021 voor twee miljoen euro over van PSV, de club waar hij werd opgeleid, doorbrak als profvoetballer en roemloos vertrok. Juventus verhuurde Ihattaren direct aan Sampdoria, waar hij al snel op een zijspoor belandde, alvorens hij terugkeerde naar Nederland.

Ajax durfde het nog wel aan met Ihattaren en huurde hem begin 2022 voor een jaar van Juventus. Waar het er even op leek dat de middenvelder zijn carrière in Amsterdam nieuw leven in zou blazen, verdween hij ook daar mede vanwege problemen in de privésfeer naar de achtergrond. In oktober maakte Ajax bekend de koopoptie in het huurcontract niet te lichten.

