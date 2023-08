IJskoud! 17-jarig toptalent gaat viraal met heerlijke strafschop in Champions League

Roony Bardghji speelde dinsdagavond een hoofdrol in de wedstrijd tussen Sparta Praag en FC Kopenhagen. De grootmacht uit Denemarken plaatste zich na het nemen van strafschoppen voor de play-offs van de Champions League. De winnende penalty werd op geweldige wijze genomen door de pas zeventienjarige Bardghji.

Sparta Praag en Kopenhagen maakten er in Tsjechië een spektakelstuk van. Na 120 minuten spelen stond er nog een 3-3 stand op het scorebord en dus waren strafschoppen nodig. Bardghji moest de laatste penalty nemen namens zijn club. De Zweeds-Syrische aanvaller nam die taak op zich en scoorde met een heerlijke panenka.

De in Koeweit geboren linkspoot speelt sinds 2020 voor Kopenhagen. Eerder was hij in Zweden actief bij Malmö FF. Inmiddels heeft hij al ruim veertig wedstrijden in de hoofdmacht van Kopenhagen achter zijn naam staan. Bardghji speelt met zijn club in de play-offs voor de Champions League tegen Raków Częstochowa uit Polen.