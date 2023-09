FC Kopenhagen-doelman haalt zich woede Galatasaray-fans op de hals na beledigende opmerking

FC Kopenhagen leek woensdagavond heel lang op weg naar een overwinning bij Galatasaray, maar gaf een 0-2 voorsprong in de absolute slotfase nog uit handen. De thuisploeg knokte zich terug en hield uiteindelijk nog een punt over aan het eerste groepsduel in de Champions League. FC Kopenhagen-doelman baalde als een stekker van het puntenverlies en liet na afloop op Instagram weten wat hij van de thuishaven van Cim Bom Bom vindt.

In een groep met verder ook Bayern München en Manchester United weet FC Kopenhagen dat de punten vooral in de onderlinge duels met Galatasaray gehaald moeten worden. De Denen strijden met de regerend kampioen van Turkije om de derde plaats én een doorgang in de tussenronde van de Europa League. Ze waren woensdagavond hard op weg om in de eerste groepswedstrijd meteen een uitstekend resultaat neer te zetten. Doelpunten van Mohamed Elyounoussi en Diogo Gonçalves bezorgden de gasten binnen het uur een comfortabele voorsprong.

Een kwartier voor tijd kantelde de wedstrijd echter volledig. FC Kopenhagen-verdediger Elias Jelert moest met tweemaal geel en dus rood het veld verlaten en dat was voor Galatasaray het teken om tóch nog volle bak op jacht te gaan naar een punt. De aansluitingstreffer van Sacha Boey versterkte het gevoel dat er nog wel degelijk iets te halen viel en twee minuten later stond het gelijk. Tetê bezorgde zijn ploeg toch nog een punt. Tot grote teleurstelling bij FC Kopenhagen en vooral Grabara. De doelman was hard op weg zijn doel schoon te houden, maar moest in de absolute slotfase toch nog twee keer vissen.

Grabara stak na afloop zijn ongenoegen niet onder stoelen of banken. Volgens de goalie verdiende FC Kopenhagen het om met de volle buit te vertrekken uit ‘that shit hole’. De post van Grabara op Instagram bleef niet onopgemerkt en werd door onder meer EuroFoot opgepikt en gedeeld op X. Een groot aantal gebruikers van dat platform vindt de opmerking van Grabara ‘respectloos’ en een enkeling is zelfs van mening dat hij geschorst moet worden. De doelman heeft de tekst onder zijn foto inmiddels aangepast: ‘shit hole’ is ‘shit game’ geworden.