Janssen en Verbeek hebben twijfels bij transfer van Hakim Ziyech: 'Dat is de grote vraag'

Theo Janssen en Gertjan Verbeek verwachten dat de fitheid van Hakim Ziyech een cruciale rol gaat spelen in zijn transfer naar Galatasaray. De aanvaller tekende afgelopen weekend zijn contract bij de grootmacht uit Istanbul. Janssen en Verbeek bespraken die transfer aan tafel bij RTL7.

De twee analisten kregen voorafgaand aan de wedstrijd tussen Molde en Galatasaray in de play-offs van de Champions League de vraag of Ziyech een goede keuze heeft gemaakt. "Ik vind dat lastig omdat hij de laatste jaren natuurlijk bijna niet gevoetbald heeft", aldus Janssen over de international van Marokko. "We kennen hem allemaal uit zijn periode bij Ajax. Hij heeft bepaalde kwaliteiten. Zijn traptechniek, voorzet en inzicht. Maar hij speelt ook met heel veel risico."

Verbeek zag Ziyech een half jaar geleden nog een uitstekend WK afwerken. Toch heeft hij twijfels bij de fitheid van de ex-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax. "Hij is het niet verleerd. Alleen de grote vraag is hoe fit hij is. Is hij in staat om in dat Turkse voetbal, wat ook emotioneel en fysiek is, het een heel seizoen vol te houden? Het is lang geleden dat hij veertig wedstrijden per seizoen speelde."

Ziyech zag eerder dit jaar transfers naar Paris Saint-Germain en Al-Nassr niet doorgaan. De stap naar Turkije kwam voor veel mensen behoorlijk uit de lucht vallen. "Het is een goede competitie, maar niet het allerhoogste niveau", vervolgt Janssen. "Wij dachten allemaal dat hij daar wel heen zou gaan. Hij is dertig jaar, dan moet je in Turkije nog wel een paar jaartjes mee kunnen. Ik verwacht dat hij daar het verschil nog wel kan maken."