‘Nog geen definitief besluit genomen: Ziyech mag blijven hopen op lucratieve transfer’

Speelt Hakim Ziyech vanaf volgend seizoen nou wel of niet in Saudi-Arabië? De ex-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax bereikte onlangs al een overeenstemming met Al-Nassr en meldde zich donderdag voor zijn medische keuring, maar die zou tot problemen hebben geleid. Ziyech leek te moeten vrezen dat ook zijn transfer naar Al-Nassr in het water zou vallen, maar de nummer twee van de Saudi Pro League legt zich daar niet zomaar bij neer.

Ziyech maakte in de zomer van 2020 de overstap van Ajax naar Chelsea. De linkspoot kwam op voorspraak van Frank Lampard naar Engeland. Onder de voormalig profvoetballer kon Ziyech rekenen op een basisplaats, maar na diens ontslag verdween hij naar de bank. Daar kwam hij in de voorbije seizoenen nog maar nauwelijks vanaf. Ziyech koos in januari eieren voor zijn geld en was op de slotdag van de transferwindow al in Parijs om zijn tijdelijke transfer naar Paris Saint-Germain af te ronden, maar Chelsea was te laat met het versturen van de juiste documenten. Daardoor ging er een streep door de samenwerking tussen PSG en Ziyech.

Nog geen halfjaar later hangt een transfer van Ziyech opnieuw aan een zijden draadje. De linkspoot leek hard op weg naar Al-Nassr, maar donderdagavond laat verschenen er berichten dat de transfer mogelijk niet doorgaat. Daar zouden meerdere redenen voor zijn. Volgens de Saoedische krant Al-Riyadiah zijn Al-Nassr en Ziyech het over een aantal punten niet eens geworden, terwijl Foot Mercato-verslaggever Santi Aouna meldde dat de club tijdens de medische keuring een knieprobleem heeft geconstateerd bij de voetballer. Ziyech leek een overgang naar Al-Nassr al uit zijn hoofd te moeten zetten, maar als we Ben Jacobs van CBS Sports moeten geloven, ondergaat hij vandaag nieuwe testen. Jacobs stelt dat er nog geen definitieve beslissing is genomen over het al dan niet terugtrekken uit de deal.

Een afgeketste deal zou niet alleen voor Ziyech, maar ook voor Chelsea een hard gelag zijn. De club uit Londen haalt na het dramatische afgelopen seizoen een flinke bezem door de selectie. Chelsea zag met N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly en Édouard Mendy al drie spelers naar Saudi-Arabië vertrekken. Ziyech zou en moet nog altijd de volgende worden die Europa verlaat voor een avontuur in het Midden-Oosten.