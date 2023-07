'Ziyech dreigt opnieuw transfer mis te lopen: twee redenen genoemd waarom overgang naar Al-Nassr niet doorgaat'

Het is momenteel nog maar de vraag of Hakim Ziyech met ingang van het nieuwe seizoen in Saudi-Arabië is te bewonderen. De oud-speler van sc Heerenveen, FC Twente en Ajax leek hard op weg Chelsea te verruilen voor een avontuur bij Al-Nassr, maar zijn overgang naar de club waar ook Cristiano Ronaldo actief is, dreigt in het water te vallen. Santi Aouna stelt dat het voor Ziyech is misgegaan tijdens de medische keuring.

Mocht de linkspoot zijn transfer naar Al-Nassr daadwerkelijk mislopen, dan zou dat voor hem de tweede grote persoonlijke teleurstelling zijn sinds de jaarwisseling. Ziyech kwam er in het voorbije seizoen niet tot nauwelijks aan te pas bij Chelsea, maar speelde zich tijdens het afgelopen WK in Qatar wel weer in de kijker. Hij stond eind januari op het punt op huurbasis te verkassen naar Paris Saint-Germain, ware het niet dat Chelsea te laat was met het versturen van de juiste papieren. Daardoor viel zijn droomtransfer naar de Franse grootmacht in het water.

Nog geen halfjaar later lijkt Ziyech dus opnieuw een streep te moeten zetten door een transfer. De Marokkaans international bereikte onlangs al een akkoord met Al-Nassr over een overgang naar Saudi-Arabië en de clubs werden het eens over de transfersom. Fabrizio Romano meldde eerder deze week dat Ziyech donderdag zijn medische keuring zou ondergaan, maar die schijnt dus niet succesvol te zijn verlopen. Volgens journalist Aouna van Foot Mercato heeft Al-Nassr een knieprobleem geconstateerd bij Ziyech. De club van Ronaldo zou daardoor twijfelen of het wel in zee moet gaan met de voormalig smaakmaker van de Eredivisie.

Er zou nóg een reden zijn waarom de overstap van Ziyech naar Al-Nassr waarschijnlijk niet gaat plaatsvinden. Volgens de Saoedische krant Al-Riyadiah, naar eigen zeggen gespecialiseerd in lokaal en internationaal sportnieuws, zijn Al-Nassr en Ziyech het over een aantal punten niet met elkaar eens geworden. Ook voor Al-Nassr zou het mislopen van de linkspoot natuurlijk een hard gelag zijn. Op social media werd door voetbalfans al uitgebreid vooruitgekeken naar de samenwerking tussen Ronaldo en Ziyech. Ook de Kroaat Marcelo Brozovic zou op weg zijn naar de nummer twee van het afgelopen seizoen in Saudi-Arabië.