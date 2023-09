Jude Bellingham verpest CL-debuut Union Berlin, knappe comeback Galatasaray

Real Madrid is het nieuwe seizoen in de Champions League begonnen met benauwde zege op Union Berlin (1-0). Voor eigen publiek kreeg de Spaanse topclub pas in blessuretijd de club die zijn debuut maakte op het hoogste Europese podium op de knieën. groeide in Santiago Bernabéu uit tot matchwinner. Galatasaray knokte zich tegen FC Kopenhagen naar een 2-2 gelijkspel.

Real Madrid – Union Berlin 1-0

Het duurde een helft voordat de wedstrijd tussen Real Madrid en Union Berlin loskwam. Na een matige eerste helft met weinig kansen, waren het de bezoekers (met Sheraldo Becker als aanvoerder) die meteen na rust een aardige mogelijkheid kregen. Een schot van Robin Gosens eindigde in het zijnet.

Daarna was het vooral Real Madrid dat in de aanval was. Kansen waren er in overvloed voor de Madrilenen, maar onder meer Rodrygo en Joselu (beiden raakten een keer de paal) waren ongelukkig in de afronding. Pas in blessuretijd sloeg Real Madrid toe. Bellingham, die in zijn eerste wedstrijden in dienst van Real Madrid al veel belangrijke doelpunten heeft gemaakt, gaf in minuut 94 het beslissende zetje.

Galatasaray – FC Kopenhagen 2-2

Met onder meer Hakim Ziyech, Angelino en Dries Mertens in de basis stevende Galatasaray lange tijd af op een valse start in de Champions League. Thuis tegen FC Kopenhagen – op papier de makkelijkste van de zes groepswedstrijden – keek de Turkse topclub tot een paar minuten voor tijd aan tegen een 0-2 achterstand. Na een rode kaart van Elias Jelert knokte Galatasaray zich in de slotfase echter nog naar een gelijkspel. Vijf minuten voor tijd maakte Sacha Boey de aansluitingstreffer, waarna Tetê het stadion liet ontploffen door in minuut 88 de 2-2 voor zijn rekening mee te nemen.