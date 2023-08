Jenni Hermoso doorbreekt stilzwijgen en eist straf voor Luis Rubiales na kus op de mond

De Spaanse aanvaller Jenni Hermoso heeft voor het eerst gereageerd op de kus die ze na de gewonnen WK-finale kreeg van bondsvoorzitter Luis Rubiales. Het moment leidde tot een golf van geschokte reacties van binnen en buiten de voetbalwereld. Ook Hermoso sluit zich daar nu bij aan; de 33-jarige speler vindt dat Rubiales niet ongestraft weg mag komen met zijn actie.

Rubiales zelf probeerde de afgelopen dagen de gemoederen tot bedaren te brengen door vol te houden dat er weinig aan de hand was geweest. "Ik heb een fout gemaakt, maar had geen kwade bedoelingen", sprak de 45-jarige voorzitter onder meer. Ook liet de Spaanse voetbalbond een verklaring van Hermoso waarin zij de actie Rubiales vergoeilijkt uitgaan, maar naar later bleek waren dat niet haar woorden. Ondertussen brak een storm van kritiek los op het handelen van Rubiales; zelfs de Spaanse premier Pedro Sánchez liet zich uit over het gewraakte moment. Hij sprak van "een onacceptabele daad" en noemde de daarna gemaakte excuses "onvoldoende en ongepast."

President of the Spanish Football Federation, Luis Rubiales, Kissed Jenni Hermoso, striker of Spain. Weird 😲#WHUCHE Enzo #Asake02Arena #SpainVsEngland Ward Prowse Mudryk pic.twitter.com/o0AHerreIS — Olamide Not Baddo (@Iam_Olamide10) August 20, 2023

Hermoso heeft woensdagavond via een statement dat spelersvakbond FUTPRO mede namens haar opstelde van zich laten horen. "Als vakbond stellen we alles in het werk om dit soort acties niet ongestraft te laten", valt onder meer te lezen in de verklaring die is uitgegaan. "Het is essentieel dat ons team wordt vertegenwoordigd door figuren die op alle gebieden onze waarden over gelijkheid en respect onderschrijven", leest het verder. "Wij roepen de Hogere Sportraad op om binnen haar macht actief preventie en interventie te ondersteunen als het gaat om aanranding, misbruik, macho-gedrag en seksisme."

Als Hermoso doorzet en Rubiales aanklaagt wegens (seksuele) intimidatie op de werkplaats, dan heeft de eerder genoemde Hogere Sportraad volgens Football Espana de macht om de bondsvoorzitter te schorsen. Daarmee zou de druk om op te stappen nóg groter worden voor de in opspraak geraakte bestuurder. De positie van Rubiales werd eerder op de woensdag al verder verzwakt toen voormalig bondsmedewerker Tamara Ramos zich tegenover Relevo ook al bijzonder negatief over hem uitliet. De vrouw beschuldigt hem onder meer van vernederende, seksistische opmerkingen ("Hij vroeg me welke kleur ondergoed ik aan had") en zegt door Rubiales ook fysiek te zijn mishandeld. "Ik ben niet verbaasd door alles wat er nu gebeurt", sprak Ramos onder meer. "Ik ken hem al jaren en heb echt geleden door hem."



Ook in de nieuwste FCUpdate Podcast wordt de kus van Rubiales besproken. De podcast is te beluisteren op Spotify of hieronder!