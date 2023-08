Schandaal in Spanje: bondsvoorzitter Rubiales zoent Jennifer Hermoso ongewild op de mond

Een opmerkelijk moment na de WK-finale. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, zorgde voor opschudding door international Jennifer Hermoso op haar mond te zoenen tijdens de festiviteiten.

"Ik vond het niet leuk", zei de 33-jarige Hermoso later zelf over de actie van Rubiales bij het uitdelen van de medailes. Spanje werd zondag wereldkampioen door Engeland met 1-0 te verslaan. Hermoso had een basisplaats en miste in de tweede helft nog een penalty.