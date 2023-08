De finale op het WK vrouwen werd zondagmiddag ontsierd door een veldbestormer. De FIFA hield het op tv uit beeld, maar in het stadion was uiteraard wel te zien wat er allemaal gebeurde binnen de lijnen. Binnen enkele minuten was het verholpen en was de veldbestormer buiten de lijnen gewerkt door de stewards. Vlak na het voorval kwam Spanje overigens op voorsprong via Orga Carmona.

We have ourself a World Cup final protestor… #fifawwc pic.twitter.com/kRBfAFzX6C — Mark Gottlieb (@MarkGottlieb) August 20, 2023