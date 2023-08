Johan Derksen benoemt fout van Ajax: 'Ze hadden hem altijd moeten halen'

Johan Derksen heeft zijn licht laten schijnen over het 'keepersprobleem' van Ajax. Het boegbeeld van Vandaag Inside vindt dat de Amsterdammers zich deze transferperiode hadden moeten versterken met Andries Noppert.

Ajax heeft met Gerónimo Rulli, Remko Pasveer, Jay Gorter en Diant Ramaj vier keepers voor het eerste elftal. Rulli raakte bij de seizoensouverture tegen Heracles Almelo (4-1 winst) zwaar geblesseerd en komt pas in 2024 weer in actie, terwijl Pasveer door een handblessure eveneens uit de roulatie is. Maurice Steijn heeft daardoor op dit moment alleen Gorter en Ramaj tot zijn beschikking.

Volgen Derksen kampt Ajax met een keepersprobleem. "Kijk, regeren is vooruitzien. Ajax heeft drie keepers die niet goed genoeg zijn en een veteraan van 41. Dat is een groot probleem. Haal nu nog maar eens een nieuwe keeper", begint hij. "Noppert van Heerenveen? Hem hadden ze altijd moeten nemen. Ik denk dat hij beter is dan die eerste keeper die ze nu hebben. Met die lange benen past hij zeker niet bij Ajax, ofzo."

Ajax is, ondanks dat Rulli de komende maanden langs de kant staat, niet op zoek naar een nieuwe keeper. Wie de komende tijd het Amsterdamse doel gaat verdedigen, is nog niet duidelijk. Tegen Heracles was Gorter de vervanger van Rulli. Dat betekent echter niet per se dat Gorter ook de volgende wedstrijd de voorkeur krijgt boven de van Eintracht Frankfurt overgekomen Ramaj.