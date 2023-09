Johan Derksen gruwelt van interview bij PSV: 'Hij komt binnen als een filmster'

Johan Derksen heeft bij Vandaag Inside zijn ongenoegen geuit over de wijze waarop Joep Schreuder zijn interviews afneemt. De verslaggever van de NOS gedraagt zich volgens Derksen als een 'filmster' die met de manier waarop hij zijn vragen stelt onderscheidend wil zijn, maar in werkelijkheid 'is blijven hangen op het niveau van NAC TV.'

Bij Derksen gingen afgelopen weekend de haren overeind staan toen hij een interview van Schreuder met PSV-trainer Peter Bosz zag. "Hij komt binnen als een filmster met zijn wollige taal en overacting. Dan heeft hij een heel lange vraag waardoor de man die geïnterviewd wordt een figurant is. De inhoud van die hele lange vraag is eigenlijk een heel lullig vraagje. Die Peter Bosz begon het behoorlijk te vervelen. Die dacht: wat is dit voor idioot, joh. Die man moet gecoacht worden, hij moet een cursus doen of ze moeten hem daar niet meer heen sturen. Ze denken: laat hem er maar buiten, dan zijn wij van hem kwijt."

Artikel gaat verder onder video

Ook Rutger Castricum blijkt geen fan van Schreuder. "Wat hij niet goed doet? Nou, ik vind het een typetje. Het is een act. Hij is niet echt verwonderd of verbaasd over iets of geïnteresseerd in iets", stelt hij. Daar is Derksen het mee eens. "Het is een geacteerd typetje. Hij wil duidelijk onderscheidend zijn, maar dat is hij niet. Het is lachwekkend. Bosz moet de wedstrijd tegen Rangers spelen en wil volwassen ondervraagd worden, want dat is zijn vak. Hij wil niet die gekke kretologie van die idioot uit Breda die op het niveau van NAC TV is blijven hangen."