Johan Inan kent geen twijfel: ‘Hij wordt de achtste zomeraankoop van Ajax’

Ajax-watcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad kent geen twijfel: Josip Sutalo mag zich snel speler van de Nederlandse recordkampioen noemen. De Kroaat wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar Ajax, maar zijn huidige werkgever Dinamo Zagreb laat hem niet zomaar vertrekken. Volgens Inan wordt de international echter komend weekend in Amsterdam verwacht.

Daarmee zou Sven Mislintat zijn gewenste versterking voor de achterste linie eindelijk binnen hebben. De directeur voetbalzaken van Ajax is al bijna een maand bezig met de komst van Sutalo. Het eerste bericht van De Telegraaf over de Amsterdamse interesse in de verdediger van Dinamo Zagreb dateert van ruim een maand geleden. De Kroatische topclub wilde Sutalo tot op heden niet laten gaan omdat het hem nodig heeft in de strijd om plaatsing voor de Champions League. Dinamo Zagreb overleefde de tweede voorronde, maar moet nog vol aan de bak om een plekje in de play-offs af te dwingen.

Artikel gaat verder onder video

Dinamo Zagreb speelde dinsdagavond de eerste van twee wedstrijden tegen AEK Athene in de derde voorronde van de Champions League. De Kroaten openden weliswaar de score, maar kregen vroeg in de tweede helft de gelijkmaker om de oren en in de absolute slotfase zelfs een tweede Griekse treffer. De return tussen Dinamo Zagreb en AEK Athene staat zaterdag op het programma. De verwachting is dat Sutalo na die wedstrijd naar Amsterdam afreist om zijn transfer naar Ajax af te ronden. Ajax-watcher Inan meldde vorige week al dat witte rook aanstaande was. “Na Chuba Akpom en Anton Gaaei wordt Sutalo de achtste zomeraankoop van Ajax”, schreef hij donderdagavond op X, het voormalige Twitter.

Ajax tast diep in de buidel voor de komst van de Kroatisch international en maakt naar verluidt twintig miljoen euro over naar Dinamo Zagreb. “Dinamo Zagreb was dus al akkoord met ultiem bod. Inmiddels zijn Kroaten ook bereid international los te laten. Bij Ajax verwachten ze Sutalo komend weekend dan eindelijk in Amsterdam”, aldus Inan. Sutalo moet de achtste aanwinst van deze zomer en de derde defensieve versterking worden. De Amsterdammers haalden eerder centrale verdediger Jakov Medic al naar de Johan Cruijff ArenA en presenteerden donderdagavond Gaaei.