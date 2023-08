Ajax heeft opnieuw beet: 'Kon aan geen andere club meer denken'

Ajax heeft de volgende slag geslagen op de transfermarkt. De Amsterdammers hebben donderdagavond de komst van Anton Gaaei (20) officieel aangekondigd. Hoewel er meer belangstelling was voor de verdediger, wilde hij per se naar Amsterdam. Eerder werden Branco van den Boomen, Benjamin Tahirovic, Diant Ramaj, Carlos Forbs Borges en Jakov Medic al gepresenteerd in de Johan Cruijff Arena.

“Een van de grootste dagen in mijn leven”, omschrijft Gaaei op de clubsite van Ajax de dag waarop hij tot 2028 tekende in de Johan Cruijff Arena. “Op het moment dat Ajax zich meldde, kon ik aan geen andere club meer denken.” Dat was al zo’n drie à vier maanden geleden, vertelt de kersverse aanwinst. “Het was een hectische periode.”

Directeur Sven Mislintat betaalt naar verluidt zo’n 4,5 miljoen euro voor Gaaei. Dat bedrag zou inclusief bonussen van zo’n een miljoen euro zijn, werd gemeld, maar andere bronnen meldden dat het bedrag nog tot boven de vijf miljoen euro zou kunnen oplopen. In het persbericht van Ajax staat zoals gebruikelijk geen transfersom vermeld. "Hij is voor de toekomst, maar kan nu ook spelen", zei Mislintat. "Rensch is de eerst man als rechtsback, maar Gaaei kan hem uitdagen."

De Deen moet bij zijn nieuwe club de concurrentiestrijd aangaan met Devyne Rensch en kan worden gezien als de opvolger van Jorge Sánchez, al moet het aanstaande vertrek van de Mexicaan formeel nog wel worden aangekondigd. De back is hard op weg naar FC Porto om daar het seizoen vol te maken. Gaaei maakte sinds vorig jaar deel uit van de hoofdmacht van Viborg FF. Hij kwam daar 47 keer voor uit, goed voor één doelpunt en zeven assists.