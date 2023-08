Jurriën Timber inspireert ook Feyenoorder om te dromen van toptransfer

Quinten Timber droomt ervan ooit een stap te maken als zijn broer Jurriën heeft gedaan. Deze zomer verkaste Jurriën Timber van Ajax naar Arsenal en ook voor Quinten geldt Engeland als het beloofde land. Voorlopig voelt hij zich echter op zijn plek bij Feyenoord.

Timber maakte de transfer van zijn tweelingbroer 'van heel dichtbij'. "Het heeft best even geduurd, maar Jurriën wilde heel graag naar Arsenal en andersom was het ook heel positief, dus het vertrouwen was er altijd dat het goed zou komen. Hij heeft nu zijn droomstap te pakken, daar ben ik heel bij mee, want hij heeft er hard voor gewerkt", zegt de Feyenoord-middenvelder tegen Voetbal International.

Vervolgens krijgt Timber de vraag of hij de Premier League ook ziet als zijn uiteindelijke doel. Daar antwoordt hij eerlijk op. "Ja, zeker weten. In de toekomst natuurlijk. Het zou mooi zijn om zo’n stap te kunnen maken. Maar dat begint natuurlijk vandaag, gewoon bij Feyenoord. Dit seizoen wil ik mooie dingen laten zien. En wat de toekomst dan brengt, gaan we zien. Maar dat zou zeker mooi zijn ja."

Zou Timber in dat geval ook naar Arsenal willen? "Nee, ik heb niet echt één droomclub, nooit gehad. Ik vind de Premier League gewoon een heel mooie competitie, de beste ter wereld."