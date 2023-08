Kenneth Perez plaatst één kanttekening bij 'de beste aankoop van Ajax'

Kenneth Perez is voorlopig goed te spreken over Benjamin Tahirovic. De Bosnische middenvelder van Ajax speelde negentig minuten in de eerste twee competitieduels van het nieuwe seizoen. Volgens Perez maakt hij van alle aankopen de beste indruk.

Ajax haalde deze zomer behalve Tahirovic ook Branco van den Boomen, Jakov Medic, Diant Ramaj, Anton Gaaei, Chuba Akpom, Carlos Forbs en Josip Sutalo binnen. Van die spelers maakte Ramaj, Gaaei, Akpom en Sutalo nog geen minuten. "Van al die aankopen lijkt Tahirovic wel de betere. Hij speelt wel goed", zegt Perez zondagavond bij Dit was het Weekend.

"Hij is overal bij betrokken en biedt zich steeds aan voor de driehoekjes", merkt Perez op. "Hij is vaardig aan de bal. Maar hij is een speler die niet aan spelen toekwam bij AS Roma. Kan je dan Ajax op sleeptouw nemen? Dat vraag ik me af. Is dat nou de categorie spelers die Ajax veel beter maakt?" Karim El Ahmadi vindt ook de defensie van Ajax niet overtuigend: "De hele achterhoede, afgezien van misschien Hato, vind ik eigenlijk B-keus."