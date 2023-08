Klopp krijgt lachers op zijn hand met opmerking over kersvers aanvoerder Virgil van Dijk

Jürgen Klopp heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn beslissing om Virgil van Dijk aan te wijzen als aanvoerder van Liverpool. De manager van the Reds stond dinsdag de media te woord en kreeg de lachers op de hand met een opmerking over de Nederlander. Dat deed Klopp natuurlijk met een knipoog.

Klopp moest deze zomer op zoek naar twee nieuwe aanvoerders. Door het vertrek van Jordan Henderson (Al-Ettifaq) en James Milner (Brighton & Hove Albion) kwamen er twee plekken vrij. Klopp koos voor Van Dijk en Trent Alexander-Arnold. "Virg heeft alles wat ik wens in een aanvoerder van deze club. Hij is sowieso de knapste aanvoerder van de Premier League. En dat is erg belangrijk voor onze teamfoto's. Maar natuurlijk is er wat betreft persoonlijkheid alles aanwezig", vertelde Klopp op de website van Liverpool.

De keuze voor Van Dijk komt natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. De 32-jarige verdediger gaat beginnen aan zijn zevende seizoen op Anfield en is een van de ervaren krachten van manager Klopp. "Hij wil een leider zijn, dat is hij eigenlijk al voor ons", aldus Klopp, die meer van zijn ploeg verwacht dan vorig seizoen. "We moeten hier een nieuwe structuur en cultuur verzorgen. Daar zal Virgil een enorme rol in spelen. Hij voelt de trots om deze rol te hebben. Voor mij is dit een logische beslissing."

Van Dijk liet zelf ook al van zich horen over zijn nieuwe rol bij de Engelse grootmacht. "Dit is een moment van trots voor mij, mijn vrouw, kinderen en familie. Het geeft een speciaal gevoel en ik kan het nu eigenlijk nog niet beschrijven. Maar het moge duidelijk zijn dat ik erg trots ben", aldus Van Dijk op de website van Liverpool. "Ik ben natuurlijk ook aanvoerder van Oranje, dat is ook een grote eer. Ik zal er alles aan gaan doen om te zorgen dat mensen trots kunnen zijn op mij en de club."