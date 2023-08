Knappe comeback van Manchester United op conto van Ten Hag? 'Hij moet ziedend zijn geweest'

Erik ten Hag won zaterdagmiddag uiterst moeizaam met Manchester United van Nottingham Forest. Na drie minuten stonden The Red Devils al met 0-2 achter op Old Trafford, maar mede door een rode kaart voor de bezoekers en pingel voor United kwam het alsnog goed. De verwachting is dat Ten Hag woedend is geweest in de pauze.

Halverwege had Manchester United via Christian Eriksen weliswaar de achterstand al verkleind, maar 90Min denkt dat de Nederlandse coach boos was halverwege. “Hij moet ziedend zijn geweest na deze verschrikkelijke start van Manchester United. Maar zijn verschillende aanpassingen hielpen United uiteindelijk aan de tweede overwinning van het seizoen”, schreef het medium, dat ook kritisch was op Ten Hag. “Er is nog veel verbetering nodig, want zulke slechte starts blijven niet altijd onbestraft.”

De oefenmeester krijgt voor alle wisselingen een ‘6’ als rapportcijfer, datzelfde cijfer komt naar voren bij Manchester Evening News. “Ten Hag had Jadon Sancho beter kunnen opstellen boven Anthony Martial”, stelt het medium. Op André Onana was vanuit MEN meer kritiek en kreeg slechts een 5. “Hij ging bij het openingsdoelpunt veel te gemakkelijk naar de grond.” Sky Sports gaf de sluitpost nog een 6, maar van GOAL kreeg hij een 4. “Een heel slecht optreden van Onana.”

Ten Hag was vooral trots op de veerkracht van Manchester United. “We hebben goed gevoetbald, drie doelpunten gemaakt. Een geweldige comeback”, vond de Nederlandse coach, die erkende dat het een horrorstart was voor United. “Maar hoe we hebben gereageerd, daar moet ik de groep een compliment voor geven.”

Nottingham Forest-manager Steve Cooper liet na het duel zichtbaar weten flink te balen van de arbitrage na de penalty en rode kaart, maar hield zich voor de camera’s uiteindelijk in. “Ik ga niet te veel praten, want ik wil niet in de problemen komen”, was de coach van Nottingham Forest bang voor een schorsing. “Ik zou hier graag zeggen wat ik echt denk, maar dat kan ik niet doen.”