Liverpool viert eerste overwinning; Premier League kent verrassende koploper

Liverpool heeft zaterdagmiddag voor het eerst dit seizoen in de Premier League gewonnen. Het team van manager Jürgen Klopp was op eigen veld met 3-1 te sterk voor Bournemouth. Gelijktijdig maakte Brighton & Hove Albion grote indruk tegen Wolverhampton Wanderers (1-4 overwinning), waardoor the Seagulls voorlopig verrassend koploper zijn in de hoogste Engelse competitie.

Liverpool - Bournemouth 3-1

Liverpool beleefde op het eigen Anfield een valse start. Trent Alexander-Arnold leed in de derde minuut op het middenveld knullig balverlies, waarna Antoine Semenyo met een diagonaal en laag schot voor de 0-1 tekende. De thuisploeg stelde vervolgens nog in de eerste helft orde op zaken. Luis Díaz tekende na een klein halfuur voor de gelijkmaker, waarna Mohamed Salah negen minuten voor rust de 2-1 maakte. Salah miste in eerste instantie een strafschop, maar scoorde in de rebound alsnog.

Liverpool kwam na een uur met tien man te staan door direct rood voor Alexis Mac Allister, maar Diogo Jota verschafte the Reds vrijwel onmiddellijk een marge van twee. In het laatste halfuur hield Liverpool, waar Virgil van Dijk negentig minuten speelde en Cody Gakpo ruim een uur meedeed, stand. Justin Kluivert deed als invaller ruim een halfuur mee bij Bournemouth.

Wolverhampton Wanderers - Brighton & Hove Albion 1-4

Het absolute hoogtepunt van de wedstrijd werd na een kwartier voetballen verzorgd door Kaoru Mitoma. De Japanse buitenspeler zette vanaf de linkerflank van het veld aan voor een individuele actie, passeerde meerdere verdedigers van Wolverhampton en haalde uiteindelijk doeltreffend uit: 0-1. Brighton liep vervolgens in de eerste tien minuten na rust uit naar een 0-4 voorsprong, via doelpunten van Pervis Estupiñán en Solly March (twee). Hee-Chan Hwang redde daarna de eer voor de thuisploeg, die het duel door een tweede gele kaart voor Matheus Nunes met tien man eindigde. Joël Veltman was bij Brighton invaller; Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen zaten de gehele wedstrijd op de bank. Voor de succesformatie van Roberto De Zerbi betekent het de tweede driepunter in twee wedstrijden, na de 4-1 zege van vorige week op Luton Town.