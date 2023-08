Man of the Match Frenkie de Jong wordt ingesloten door twee tegenstanders, maar doet dan dit

Waar in Nederland de ogen waren gericht op het treffen tussen PSV en Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League, speelde FC Barcelona in het Olympisch Stadion de traditionele openingswedstrijd van het seizoen. In de strijd om de Trofeu Joan Gamper was dinsdagavond Tottenham Hotspur de tegenstander. FC Barcelona won met 4-2. De credits waren na afloop vooral voor Frenkie de Jong. De Nederlander stal de show met een aantal zeer fraaie acties en werd verkozen tot Man of the Match.

Het huwelijk tussen FC Barcelona en De Jong is vooralsnog het beste te omschrijven als een dolle achtbaanrit. De middenvelder maakte in de zomer van 2019 voor enkele tientallen miljoenen euro’s de overstap van Ajax naar FC Barcelona, maar slaagde er in zijn eerste seizoenen niet in een onbetwiste indruk achter te laten. Een jaar geleden werd De Jong zelfs vrijwel elke dag in verband gebracht met een vertrek naar Manchester United. FC Barcelona was naar verluidt akkoord met de werkgever van Erik ten Hag, maar De Jong liet zich niet kennen en bleef in Catalonië.

Artikel gaat verder onder video

Hoe anders is de situatie een jaar later? De Jong knokte zich vorig seizoen na een stroeve start in de basis en raakte zijn plekje niet meer kwijt. De middenvelder is inmiddels onomstreden en zelfs de vierde aanvoerder in de ploeg van trainer Xavi Hernández. De Jong is onmisbaar geworden en bewees dat dinsdagavond met een uitstekend optreden tegen Tottenham Hotspur. Hij toverde de ene na de andere fraaie actie uit de hoge hoed en dat kon de wedstrijdorganisatie wel bekoren. De Jong werd na het laatste fluitsignaal - FC Barcelona knokte zich in de tweede helft terug van een 2-1 achterstand - uitgeroepen tot Man of the Match. De volgende boost voor de Nederlander in aanloop naar de competitiestart.

Niet alles ging goed

Niet alles wat De Jong aanraakte veranderde in goud. Zo verloor hij de bal in de eerste helft op knullige wijze aan een tegenstander (zie onderstaande tweet). FC Barcelona had het sowieso niet makkelijk in het eerste bedrijf. De Catalanen openden via Robert Lewandowski weliswaar al heel vroeg de score, maar keken in de rust tegen een 2-1 achterstand aan. Doelpunten van Ferran Torres, Ansu Fati en Abde Ezzalzouli na de pauze bezorgden de thuisploeg alsnog een mooie overwinning.