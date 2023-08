FC Barcelona heeft amper drie minuten nodig voor het eerste doelpunt in Olympisch Stadion

FC Barcelona heeft weinig tijd nodig gehad om z'n draai te vinden in het Olympisch Stadion. Door de verbouwingen in het Spotify Camp Nou is de regerend kampioen van Spanje uitgeweken naar het stadion op de Montjuïc. FC Barcelona treft daar dinsdagavond Tottenham Hotspur in de strijd om de Joan Gamper, de traditionele openingswedstrijd voor de start van de competitie. De ploeg van trainer Xavi Hernández maakte in de voorbereiding al een goede indruk en bewijst tegen Tottenham Hotspur wederom in goeden doen te zijn: Robert Lewandowski opende na amper drie minuten al de score.

𝐋𝐞𝐰𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚𝐚! 🦸

Daar is na 2 minuten al de openingstreffer voor Barcelona: Robert Lewandowski schiet raak! 🌟#ZiggoSport #TrofeuJoanGamper #BARTOT pic.twitter.com/qQkzjz3rml — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 8, 2023