'Barcelona ziet na Frenkie nóg een sterkhouder afhaken voor eerste Clásico van het seizoen'

FC Barcelona moet het voorlopig zonder zien te redden, maar mist tijdens de eerste Clásico van dit seizoen tegen Real Madrid mogelijk nóg een absolute sterkhouder. Spits (35) liep in het Champions League-duel met FC Porto een verstuikte enkel op en staat volgens de eerste berichten mogelijk een maand buitenspel.

In eerste instantie leek de schade mee te vallen bij de Poolse goalgetter, die in botsing kwam met tegenstander David Carmo. Donderdagmiddag bracht Barcelona echter via de officiële kanalen naar buiten dat de enkel van Lewandowski wel degelijk verstuikt is. De club deed echter nog geen mededelingen over de verwachte hersteltijd.

𝙇𝘼𝙏𝙀𝙎𝙏 𝙉𝙀𝙒𝙎 | Tests carried out this morning have revealed that Robert Lewandowski has a left ankle sprain. He is out and his recovery will determine his availability. pic.twitter.com/DelL9d8V4F — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 5, 2023

Spaanse media gaan er echter vanuit dat de oud-spits van Borussia Dortmund en Bayern München minstens een maand buitenspel zal staan. Daardoor zou hij onder meer de eerste confrontatie met Real Madrid van het nieuwe seizoen aan zich voorbij moeten laten gaan. De Koninklijke komt op zaterdag 28 oktober op bezoek in Catalonië. Ook de dubbele confrontatie met Shakhtar Donetsk (25 oktober thuis, 7 november uit) in de Champions League zou door de enkelkwetsuur weleens te vroeg kunnen komen voor Lewandowski.

Kampioen

Lewandowski kwam in de zomer van 2022 over van Bayern München, dat ondanks het feit dat hij in augustus van dat jaar zijn 34e verjaardag vierde toch nog een transfersom van 45 miljoen euro ontving uit Barcelona. Met de Catalanen legde hij in zijn eerste seizoen direct beslag op de eerste Spaanse landstitel sinds 2019; met 23 doelpunten had Lewandowski daar een groot aandeel in. Dit seizoen was het in alle competities vooralsnog zes keer raak in tien wedstrijden.