'Frenkie en Lewandowski bereid tot ultieme maatregel om Barça-Real tóch te gaan halen'

FC Barcelona gaat een ultieme poging doen om én speelklaar te krijgen voor El Clásico van komende zaterdag. Volgens de Spaanse krant AS is het geblesseerde duo bereid om eventueel met een injectie tóch in actie te kunnen komen in de altijd beladen confrontatie met aartsrivaal Real Madrid.

Komende zaterdag treffen de twee grootste clubs van Spanje elkaar voor het eerst dit seizoen, in het Olympisch Stadion in Barcelona. Daar speelt de regerend Spaans kampioen voorlopig zijn thuiswedstrijden nu het eigen stadion Camp Nou ingrijpend verbouwd wordt. Real reist als koploper af naar Catalonië; De Koninklijke verzamelde 25 punten uit de eerste tien duels. Dat zijn er net zoveel als de verrassende nummer twee, het Girona van Daley Blind, dat echter op basis van het onderlinge resultaat (Real won eind september met 0-3) de tweede plaats inneemt. Barcelona volgt met een puntje minder op de plaats drie.

Barcelona-trainer Xavi Hernández wordt voorafgaand aan de derby geplaagd door blessures. Voor potentiële basisspelers als Pedri, Jules Koundé en Raphinha lijkt de strijd met Real sowieso te vroeg te gaan komen. De Jong zou ook zeker tot dat rijtje moeten worden gerekend, vooral na de berichtgeving van woensdag. Toen stelde de Spaanse krant Sport nog dat het herstel van de Nederlandse middenvelder mogelijk nog een volledige maand in beslag zou gaan nemen. AS komt een dag later echter met een heel ander verhaal.

Vrijdag zouden zowel De Jong als Lewandowski met een injectie een poging willen wagen deel te nemen aan de groepstraining. Houden zij daar een goed gevoel aan over, dan zullen beiden deel uit gaan maken van de wedstrijdselectie die het een dag later opneemt tegen Real, zo weet de krant. "In het geval van de Poolse aanvaller kan zelfs niet worden uitgesloten dat hij een basisplaats krijgt", schrijft AS. "Dat lijkt lastiger te worden voor de Nederlandse middenvelder, hoewel niets op voorhand wordt uitgesloten in de kleedkamer."

De Jong raakte op 23 september geblesseerd aan zijn rechterenkel in het competitieduel met Celta de Vigo (3-2 winst) en leek er in eerste instantie vijf tot zeven weken uit te gaan liggen. Mocht hij dus een kleine maand later alweer kunnen spelen tegen Real Madrid, dan noemt AS dat 'een miraculeus herstel'. Lewandowski viel op zijn beurt uit in het Champions League-duel met FC Porto (0-1 winst) van 4 oktober met een kwetsuur aan zijn linkerenkel. "Het feit dat beiden ermee akkoord gaan met een spuit voor de wedstrijd tegen Real is een duidelijk voorbeeld van hun absolute toewijding aan het elftal", zo valt te lezen.