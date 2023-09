'Vóór Barcelona was ik een machine, nu ben ik meer een mens'

Met twee doelpunten in vier officiële optredens is FC Barcelona-spits Robert Lewandowski (35) zeker niet slecht aan het nieuwe seizoen begonnen. Vorig seizoen debuteerde hij zelfs met 33 treffers in alle competities bij de club die voor het eerst sinds 2019 weer eens kampioen van Spanje werd. Toch ziet de Pool een verschil met zijn Duitse jaren.

Tussen 2010 en 2022 speelde Lewandowski in de Bundesliga, waar hij achtereenvolgens de clubkleuren van Borussia Dortmund en Bayern München verdedigde. In Duitsland ontpopte hij zich tot een goalgetter van wereldformaat: in de competitie alleen al liet hij 312 keer het net bollen. Hoewel hij ook in LaLiga meer dan één op twee liep (hij maakte er 25 in 38 wedstrijden), ziet Lewandowski toch een verschil.

Artikel gaat verder onder video

"Vóór Barcelona was ik een machine, hier ben ik meer mens geworden", zegt hij in gesprek met de krant AS. "De commentaren op mijn doelpuntenaantallen waren soms crazy, vooral in het jaar dat ik er 41 maakte voor Bayern", vervolgt Lewandowski, die daarmee het doelpuntenrecord in één seizoen van de legendarische Bomber Gerd Müller brak. "Maar records zijn niet langer mijn drijfveer, mijn team helpen zoveel mogelijk te winnen is nu het belangrijkste. Begrijp me niet verkeerd: ik wil nog steeds zoveel mogelijk scoren, maar ik ben niet meer zo hardnekkig als vroeger."

Saudi-Arabië en Amerika

Nu de jaren ook voor Lewandowski beginnen te tellen, ziet hij steeds meer generatiegenoten kiezen voor een lucratief laatste hoodstuk van hun loopbaan in Saudi-Arabië of de Verenigde Staten. Voor zichzelf ziet hij een dergelijke stap voorlopig nog niet zitten: "Ik denk er niet eens over na om daarnaartoe te gaan. Voor de corona-pandemie zat het idee van de MLS wel in mijn hoofd, maar op een of andere manier heb ik me sindsdien bedacht. Het is moeilijk om voor te stellen dat ik daar na mijn Barcelona-tijd nog naartoe ga."