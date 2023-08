Mario Been: 'Hij is het licht in de duisternis bij Ajax, hij doet geen dingen waar hij niet goed in is'

Mario Been heeft als rapporteur van De Telegraaf Jorrel Hato opgenomen in zijn Elftal van de Week. De zeventienjarige verdediger viel, ondanks dat Ajax kampt met de nodige defensieve problemen, zaterdag in positieve zin op tegen Excelsior (2-2).

Been kiest in zijn Elftal van de Week voor Casper Widell (Excelsior), eigenlijk een centrale verdediger, als rechtsback. "Daarnaast heb ik Jorrel Hato staan, omdat hij het licht in de duisternis bij Ajax is. Zeker achterin met Medic en die twee backs naast zich. Hato is de enige die zich nog een beetje positief onderscheidt, op zo'n jonge leeftijd."

Hato is een van de grootste talenten van Ajax en speelde, ondanks dat hij volgend jaar pas achttien wordt, al zeventien wedstrijden in het eerste elftal. "Dat we vaker jongens hebben gezien die snel komen, maar ver kunnen terugvallen? De kracht van dit soort spelers is - en dat zie je bij hem - dat ze weten wat ze kunnen. Hij doet geen dingen waar hij niet goed in is. Hij is rustig en goed aan de bal."

Het elftal van Been wordt gecompleteerd door Michael Brouwer (Heracles Almelo), David Háncko (Feyenoord), Arthur Zagré (Excelsior), Anas Tahiri (sc Heerenveen), Sem Steijn (FC Twente), Denilho Cleonise (RKC Waalwijk), Charles-Andreas Brym (Sparta Rotterdam), Vangelis Pavlidis (AZ) en Yorbe Vertessen (PSV).