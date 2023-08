Matthijs de Ligt laat zich uit over vertrek Dusan Tadic bij Ajax: ‘Ik denk dat dit niet heeft meegespeeld’

Dusan Tadic maakte enkele weken geleden zijn vertrek bij Ajax bekend en is sindsdien speler van het Turkse Fenerbahce. De transfer van de aanvoerder van de Amsterdammers maakte behoorlijk wat los in de voetbalwereld. Inmiddels heeft ook oud-ploeggenoot Matthijs de Ligt gereageerd op het nieuws.

De verdediger van Bayern München kijkt vanaf een afstand toe hij Ajax volgens Tadic ‘een nieuw project’ aan het starten is. Er zijn mensen die denken dat Tadic bij Ajax vertrok omdat hij anders mogelijk op de bank zou belanden. De Ligt denkt daar anders over. “Ik denk niet dat dit heeft meegespeeld in zijn besluit. Ik ken Tadic vooral als een winnaar”, begint de stopper in een interview tegenover Ajax Showtime.

“Hij zou niet snel weggaan, omdat er een kans is dat hij wissel gaat zitten, want dan zal hij zich altijd terugknokken”, gaat De Ligt verder. De inmiddels 23-jarige verdediger speelde enkele jaren samen met Tadic en oogst enkel lof voor de Serviër. “Hij was elke ochtend een uur voor de training in de gym en na de training was hij ook weer een uur in de gym. Op een gegeven moment werkt dat door op jeugdspelers en gaan jeugdspelers toch denken: misschien moet ik dat ook doen.”

Ook op persoonlijk vlak leerde De Ligt veel van Tadic. “Hij heeft mij zeker veranderd als speler en als mens. Als speler heeft hij mij gewoon geleerd wat er in de top nodig is. Als ik de meest invloedrijke spelers waarmee ik gespeeld heb zou moeten noemen, dan zit hij daar zeker bij.”