Maurice Steijn kiest voor opvallende bankzitter tijdens weerzien met Sébastien Haller

De opstelling van Ajax voor de oefenwedstrijd tegen Borussia Dortmund is bekend. Het duel tussen Dortmund en Ajax begint om 17.00 uur in het Signal Iduna Park. Wie een blik werpt op de opstelling, zal verbaasd zijn dat Branco van den Boomen op de bank plaatsneemt. Verder zitten aanwinsten Carlos Forbs, Diant Damaj en Jakov Medic ook bij de wedstrijdselectie.

Van den Boomen kwam afgelopen zomer over van Toulouse, en maakte in de voorbereiding een prima indruk. Toch kiest trainer Maurice Steijn in de wedstrijd tegen Borussia Dortmund voor andere namen op het middenveld. Zo krijgen onder meer Davy Klaassen en Benjamin Tahirovic de voorkeur. Het is vooralsnog onduidelijk wat de reden is van dit besluit. Ook valt het op dat Mohammed Kudus 'gewoon' in de basis staat. De Ghanees lijkt al weken lang op weg naar de uitgang en wordt nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Brighton & Hove Albion.

Verder waren er twijfels over de linksbackpositie. Steijn zou niet tevreden zijn over Owen Wijndal en Anass Salah-Eddine, waardoor Jorrel Hato uit het centrum gehaald zou gaan worden. Tegen Dortmund is dit echter nog niet het geval, want Salah-Eddine neemt de plek in als linkervleugelverdediger. Aanwinsten Forbs, Medic en Damaj nemen plaats op de bank.

De wedstrijd tegen Borussia Dortmund is voor Ajax de laatste test voordat het seizoen zaterdag begint met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. De ploeg van Maurice Steijn kent een wisselvallige voorbereiding. Er werd gewonnen van Shakhtar Donetsk en SpVgg Unterhaching, verloren van Anderlecht en FC Augsburg, en gelijkgespeeld tegen FC Den Bosch.

Ook voor Borussia Dortmund begint het seizoen officieel komende zaterdag. Dan gaat de grootmacht op bezoek bij het kleine Schott Mainz in de eerste ronde van de DFB-Pokal. Tot dusver speelde Dortmund in de voorbereiding tegen Wesfalia Rhynern (0-7 zege), Oberhausen (2-3 zege), Erfurt (1-2 zege), San Diego Loyal (0-6 zege), Manchester United (3-2 zege) en Chelsea (1-1). Donyell Malen liet zich tegen Manchester United zien met twee doelpunten.

De volledige opstelling van Ajax

Geronimo Rulli; Deyvne Rensch, Olivier Aertssen, Jorrel Hato, Anass Salah-Eddine; Benjamin Tahirovic, Kenneth Taylor, Davy Klaassen; Mohammed Kudus, Brian Brobbey, Steven Bergwijn.