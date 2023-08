Memphis Depay maakt waanzinnig doelpunt van grote afstand voor Atlético Madrid

Memphis Depay heeft een wonderschoon doelpunt gemaakt in de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Granada. Met een kanonskogel van afstand zorgde de spits halverwege de tweede helft voor een 2-1 voorsprong.

Memphis, die als invaller binnen de lijnen was gekomen, ontving de bal van Yannick Carrasco, nam 'm aan en zocht de rechterbovenhoek uit. Zijn poeier was ver buiten het bereik van de keeper van Granada. Uiteindelijk won Atlético de wedstrijd met 3-1.

Voor Memphis was het zijn eerste officiële wedstrijd sinds 30 april. Sindsdien stond hij geblesseerd aan de kant, maar in de voorbereiding speelde hij wel mee in drie oefenduels van Atlético. Hij kwam al tot scoren tegen Manchester City (1-2 zege).