Messi dendert door in de Verenigde Staten en heeft eerste prijs al voor het grijpen

Lionel Messi heeft in de nacht van dinsdag op woensdag zijn waarde voor Inter Miami maar weer eens bewezen. De superster uit Argentinië was in de halve finale van de Leagues Cup tegen Philadelphia Union trefzeker. Uiteindelijk bereikt Inter Miami de finale van het toernooi met een 1-4 overwinning.

Messi was in het Subaru Park goed voor de 0-2 namens zijn Amerikaanse werkgever. Hij dribbelde vanaf het middenveld richting doel en verschalkte doelman Andre Blake met een fraaie schuiver. De andere doelpunten werden namens Inter gemaakt door Josef Martínez, Jordi Alba, David Ruiz. De eer namens Union werd gered door Alejandro Bedoya. Die treffer bleek echter niet voldoende voor een ticket voor de finale.

Artikel gaat verder onder video

Inter Miami staat aanstaande zondag (03.00 uur) wel in de eindstrijd van de Leagues Cup. Dat is een toernooi voor clubs uit de Amerikaanse en Mexicaanse competitie. Nashville is in die eindstrijd de tegenstander. Die club won met 0-2 van Monterrey uit Mexico. Messi is in de tussentijd uit de startblokken geschoten in de Verenigde Staten. Hij was in de eerste zes wedstrijden al goed voor negen doelpunten.