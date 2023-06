Busquets kon ook kiezen voor Ronaldo: 'Hij wil loopbaan naast Messi beëindigen'

Sergio Busquets gaat Lionel Messi achterna en vertrekt definitief naar Inter Miami, maar de Spaanse middenvelder had ook genoeg andere opties. Zo kon hij in Saudi-Arabië een stuk meer gaan verdienen, maar de routinier besloot toch om voor het avontuur in Amerika te kiezen. De aanwezigheid van Messi lag hiervoor ten grondslag.

De transfer van Busquets naar Inter Miami werd vrijdagavond laat bekendgemaakt en inmiddels zijn er in de Spaanse media een aantal details van de deal bekendgemaakt. Zo zou Busquets volgens Mundo Deportivo voor 2,5 jaar gaan tekenen bij de club uit de MLS, waar met Nick Marsman ook een Nederlander onder contract staat. Het was echter niet de enige optie voor de oud-middenvelder van FC Barcelona, want er lagen ook in Saudi-Arabië lucratieve contracten voor hem klaar.

Volgens het Spaanse SPORT kon de middenvelder veel meer verdienen bij clubs als Al-Hilal en Al Nassr, waar hij ook nog teamgenoot van Cristiano Ronaldo had kunnen worden. Ondanks dat de clubs uit Saudi-Arabië de laatste weken ontzettend veel spelers uit Europa naar de Saudi Pro League weten te lokken, is dat bij Busquets niet gelukt. Hij verlaat weliswaar Europa, maar voor een avontuur met zijn oud-teamgenoot Messi bij Inter Miami.

Dat Busquets opnieuw kan samenspelen met Messi is volgens SPORT één van de belangrijkste redenen voor zijn overstap naar Miami. De middenvelder had sinds het vertrek van de Argentijnse sterspeler bij FC Barcelona al de wens om zijn loopbaan samen met Messi te gaan afsluiten. Nu komt zijn wens uit en kan hij in Miami, wat hij ook een geschiktere locatie voor zijn gezin vindt dan Saudi-Arabië, met Messi aan successen gaan werken.